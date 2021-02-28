Erol Bulut, Trabzonspor karşısında Ozan Tufan'a ilk 11'de yer vermedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 27. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında sürpriz bir tercihe imza attı. Sarı-lacivertli takımda bu sezon koronavirüs olduğu 1 maç ve sarı kart cezalısı olduğu 1 maç dışında tüm maçlarda yer alan Ozan Tufan, yedek kulübesine çekildi.

SON 3 MAÇA KAPTAN ÇIKMIŞTI

Son 3 maçta takımın kaptanlığını yapan 25 yaşındaki oyuncunun yerine Mert Hakan Yandaş ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe'nin orta sahasında Luiz Gustavo'nun eksikliği ve Ozan Tufan'ın kulübeye gönderilmesinin ardından Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve önlerinde Mesut Özil yer aldı. Bu sezon 27 maçta 2045 dakika süre alan Ozan Tufan, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

NE DEDİLER?

Güntekin Onay: "Fenerbahçe'yi ne zaman övdüysek; Gustavo, Ozan ve Pelkas 3'lüsü üzerinden gittik ama bu 3'lü şu anda yok."

İlker Yağcıoğlu: "Fenerbahçe'nin zayıf tarafı orta sahaymış gibi duruyor."

İlker Yağcıoğlu: "Mert Hakan'ın çok koşup, top kazanması, savaşması gerekiyor."

Güntekin Onay: "Top kazanma özelliği pek yok"

İlker Yağcıoğlu: "O zaman neden sahada? Erol Hoca'nın başını ağrıtabilecek tercihler var."

İlker Yağcıoğlu: "Ozan Tufan en gayret eden isimlerden biri, skora da katkısı var. Neden yok?"