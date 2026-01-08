Erol, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erol, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğrafını seçen Erol, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Alaz atlı" isimli karelerini tercih etti.

Erol, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Belytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde de Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Kategorilerdeki fotoğrafların çok güzel olduğunu aktaran Erol, "Hayatın doğal akışı içerisinde bu yaşanmışlıkları görmek bize mutluluk verdi. Fotoğraflar için emek ve mesai harcayan herkesi tebrik ediyoruz." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.