Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Bucks'a yetmedi!

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi.



Milwaukee Bucks'ta Donte DiVincenzo'nun 19, Khris Middleton'ın 17 ve Ersan İlyasova'nın 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Indiana Pacers'ta 35 sayıyla oynayan T. J. Warren galibiyette başrol oynadı.



Öte yandan Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Atlanta Hawks'ı 127-105 mağlup etti.



Ev sahibi ekipte, 27 sayı, 11 ribauntla Tristan Thompson ve 23 sayı, 12 ribauntla Larry Nance Jr galibiyeti getiren oyuncular olurken, milli basketbolcu Cedi Osman takımına 3 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.



- Sonuçlar



Orlando Magic- Detroit Pistons: 116-112



Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105



Brooklyn Nets- Toronto Raptors: 101-91



New York Knicks- Washington Wizards: 96-114



Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 118-111



Memphis Grizzlies- Portland Trail Blazers: 111-104



Minnesota Timberwolves- Charlotte Hornets: 108-115



Dallas Mavericks- Sacramento Kings: 130-111



Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106



Utah Jazz- Miami Heat: 116-101



Denver Nuggets- Los Angeles Lakers: 116-120



