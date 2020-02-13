Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Bucks'a yetmedi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Bucks'a yetmedi! - Son Dakika Spor

Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Bucks'a yetmedi!

6 saat önce

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi.

Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Bucks'a yetmedi!, System.String[]

NBA'e 11 karşılaşmayla devam edildi.


Milwaukee Bucks'ta Donte DiVincenzo'nun 19, Khris Middleton'ın 17 ve Ersan İlyasova'nın 12 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.


Indiana Pacers'ta 35 sayıyla oynayan T. J. Warren galibiyette başrol oynadı.


Öte yandan Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Atlanta Hawks'ı 127-105 mağlup etti.


Ev sahibi ekipte, 27 sayı, 11 ribauntla Tristan Thompson ve 23 sayı, 12 ribauntla Larry Nance Jr galibiyeti getiren oyuncular olurken, milli basketbolcu Cedi Osman takımına 3 sayı, 6 ribaunt ve 2 asistlik katkıda bulundu.


- Sonuçlar


Orlando Magic- Detroit Pistons: 116-112


Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 127-105


Brooklyn Nets- Toronto Raptors: 101-91


New York Knicks- Washington Wizards: 96-114


Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 118-111


Memphis Grizzlies- Portland Trail Blazers: 111-104


Minnesota Timberwolves- Charlotte Hornets: 108-115


Dallas Mavericks- Sacramento Kings: 130-111


Phoenix Suns-Golden State Warriors: 112-106


Utah Jazz- Miami Heat: 116-101


Denver Nuggets- Los Angeles Lakers: 116-120


Milwaukee Bucks, Ersan İlyasova, Atlanta Hawks, Indiana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek
PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi Beşiktaş'tan TFF'nin kararı sonrası çok sert açıklama: Yöneticiler kirli düzenin kurallarına biat etmiştir TFF'nin kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: TFF istifa

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:24:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ersan İlyasova'nın 12 sayısı Bucks'a yetmedi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]