Ersin Aka: 1928 Bucaspor'dan ayrılmam üzücü oldu
TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'u Play-Off'a taşıyan ancak sürpriz bir kararla görevine son verilen teknik direktör Ersin Aka açıklamalarda bulundu.
TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'u Play-Off'a taşıyan ancak sürpriz bir kararla görevine son verilen teknik direktör Ersin Aka açıklamalarda bulundu. Aka, "1928 Bucaspor teknik direktörlüğü görevimden ani ve üzücü bir karar sonucunda ayrılmış bulunmaktayım. Çok zorlu, yıpratıcı ve ağır bir süreçten geçerek takımımızı Play-Off potasına taşıdık. Verdiğimiz emeklere ve yaptığımız organizasyona o kadar çok inanmıştım ki salgın olmasaydı takımı direkt bir üst lige çıkarabileceğimize emindim. Genç oyuncu yetiştirme ve geliştirme vazifemizi Barış Sungur'u altyapıdan A takıma alıp sonrasında Fenerbahçe'ye transferiyle taçlandırdık. 20 yıllık futbol antrenörlüğü kariyerimde 1928 Bucaspor dönemini cok ayrı ve özel bir yere koyacağım. Çünkü kulübün içinde teknik ekibin başarısızlığı için sürekli arkadan işler çeviren, hem kulübe hem de mesleğimize zarar veren bir profesyonel ile aynı çatı altında çalışma şanssızlığı yaşadık. Buna rağmen bir başarı hikayesi oluşması anlamlı ve manidardır. Kalan süreçte 1928 Bucaspor'a başarılar dilerim" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:04 Kaynak: DHA
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