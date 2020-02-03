Ertelenen şampiyonluk 12 Şubat'ta kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Ertelenen şampiyonluk 12 Şubat'ta kutlanacak - Son Dakika Spor

Ertelenen şampiyonluk 12 Şubat'ta kutlanacak

6 saat önce

Muğla Birinci Amatör Küme Ligi B Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan Milas Gençlikspor Kulübü'nün ertelenen şampiyonluk kutlamasının 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilmesine karar verildi.

Ertelenen şampiyonluk 12 Şubat'ta kutlanacak, System.String[]

Muğla Birinci Amatör Küme Ligi B Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan Milas Gençlikspor Kulübü'nün ertelenen şampiyonluk kutlamasının 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilmesine karar verildi.


Muğla Birinci Amatör Küme Ligi B Grubu'nu şampiyon olarak tamamlayan, önümüzdeki yıl Muğla Süper Amatör Küme'de Milas'ı temsil edecek olan Milas Gençlikspor Kulübü'nün şampiyonluk kutlama programının tarihi belli oldu.


Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen, birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan depremden dolayı, ertelenen programın 12 Şubat Çarşamba günü gerçekleşeceğini belirten Milas Gençlikspor Kulübü Başkanı Ersin Köksal, "etkinliğimiz saat 19.30'da Mylasa 48 Restorant & Catering'de düzenlenecek. Davetiye talep eden ve destek olmak isteyen sporseverler 0 533 660 35 88 numaralı telefondan bilgi alabilirler" dedi.


Gecenin yemekli olacağını ve davetiye üzerinde bulunan seri numaralara göre çekiliş yaparak çeşitli hediyeler dağıtacaklarını da ifade eden Köksal, "Altınyıldız Classic'den 2 takım elbise, Esense Home'dan 1000 liralık, Milas Vestel Mustafa Çoban mağazasından 500 liralık hediye çeki, Bodrum'da 2 kişilik 2 gece konaklama ve masaj, sauna, Levent Optik'ten Rayban Güneş gözlüğü hediye edilecek" dedi. - MUĞLA

Çarşamba, Milas, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
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