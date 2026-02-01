Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Nöbet Seremonisi Yenilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Nöbet Seremonisi Yenilendi

Ertuğrul Gazi Türbesi\'nde Nöbet Seremonisi Yenilendi
01.02.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki saygı nöbeti seremonisi, ziyaretçi deneyimini artırmak için güncellendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'nde, jandarma uzman çavuşların saat başı gerçekleştirdiği saygı nöbeti değişiminde kullanılan seremoni sözleri, ziyaretçi deneyimini artırmak amacıyla tarihi dokuya uygun şekilde yenilendi.

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinde tutulan saygı nöbeti, Bilecik Söğüt İlçe Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde görevli, tamamı uzman çavuş rütbesindeki 14 personel tarafından icra ediliyor.

Geleneksel kıyafetler ve dönemsel savaş aletleriyle tutulan nöbetin saat başındaki devir teslimi, türbeyi ziyaret edenler tarafından ilgiyle izleniyor.

Bilecik Valiliği ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında 2017 yılında imzalanan protokol kapsamında başlatılan uygulama, 9 yıldır aralıksız sürdürülürken, yalnızca 2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında yaklaşık 1,5 ay ara verildi.

Nöbet devir teslim seremonisinde kullanılan sözler, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ziyaretçilerin ilgisini artırmak ve dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla güncellendi. Yenilenen seremoni metinlerinin, tarihi unsurlar gözetilerek hazırlandı.

Söğüt İlçe Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı Muhafız Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Feyyaz Onur Çağlar, AA muhabirine, Ertuğrul Gazi Saygı Nöbeti'nin, Merkez Komutanlığı tarafından "Alp" olarak adlandırılan, tamamı uzman çavuş rütbesindeki, bu faaliyet için görevlendirilen tim personeli tarafından tutulduğunu kaydetti.

"Alp" olarak görevli olan personelin, dönemin şartlarını yansıtan börk, kaftan, zırh gibi kıyafetlerini giydikten sonra saat 09.00 itibarıyla başlayan ve her saat başında seremoni ile devir teslim nöbetinin saat 18.00'e kadar devam ettiğini belirten Çağlar, şöyle konuştu:

"Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan jandarma uzman çavuşlar arasından fiziksel olarak bu göreve uygun olanlar seçilir ve seçildikten sonra 30 günlük yoğun bir eğitim sürecinden geçirilir. Yürüyüş, duruş ve seremonide kullanılan nöbet devir teslim sözleri üzerinde titizlikle çalışılır. Saygı nöbeti tutan askerler görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle ifa ederler."

Çağlar, ziyaretçi sayısının özellikle dönem dizilerinin ardından artış gösterdiğini, yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin nöbet değişimini ilgiyle izlediğini ifade etti.

"Saygı nöbeti, devlet töresine bağlılığı simgeliyor"

Uzman Çavuş Uğur Birdal da Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı Devleti'nin temellerini atan bir bey olduğunu hatırlatarak, türbede tutulan nöbetin Osmanlı'nın kuruluş anlayışını ve askerlik geleneğini sembolik olarak yansıttığını söyledi.

Nöbetin, Osmanlı'nın devlete sadakatı, düzenini ve töreye bağlılık anlayışını gösterdiğini ifade eden Birdal, "Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki saygı nöbeti, alplik geleneğini, devlet töresine bağlılığı ve manevi değerleri simgeleyen bir uygulamadır. Kuruluşun beşiği olan Söğüt'te bu nöbetin icra edilmesi ayrı bir önem taşımaktadır." diye konuştu.

Seremonide kullanılan ifadeler şöyle:

"Ertuğrul Gazi Türbesi girişinde Alp başının 'Alpler, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Ertuğrul Gazi Han huzurunda var olsun töremiz, kutlu olsun nöbetimiz, amin. Yürüyün Alpler yürüyün.' talimatı ile başlayan ve Alp başının 'Yeryüzünü döşek atını kanat bilen, nerede zulme uğrayan varsa yardımına giden, zalimin önünde kat'a eğilmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız Oğuzhan oğlundan, Gün Han neslinden, Kayı boyundan, Gündüz Alp oğlu, Ertuğrul Gazi Han huzurunda, nöbeti devral' sözleriyle devam eden nöbet değişiminde 'Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın' diyerek nöbeti devreden Alp'e diğer Alp ise 'Yolun yolumdur başım yoluna fedadır, gayrı bu kutlu nöbet bendedir karındaşım" sözüyle nöbeti devralıyor.

Nöbet değişimi Alp başının Alp'lere "Zırhımız iman, pusatımız adalet, hedefimiz Nizam-ı alemdir. Yürüyün Alp'ler yürüyün" sözleriyle sona eriyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ertuğrul Gazi, Kültür Sanat, Güvenlik, Jandarma, Osmanlı, Bilecik, Kültür, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Nöbet Seremonisi Yenilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:24:06. #7.11#
SON DAKİKA: Ertuğrul Gazi Türbesi'nde Nöbet Seremonisi Yenilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.