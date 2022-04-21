ERÜ Rektörü Prof. Dr. Çalış, öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerleşkedeki yemekhanede öğrencilerle iftar yaptı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yemekhanede öğrencilerle yemek sırasına girerek tabldotta iftar menüsü alan Rektör Çalış, iftar saatine kadar öğrencilerle sohbet etti.

Çalış, iftar sonrası öğrencilerin bulunduğu masaları dolaştı.

Öğlencilerin talep ve isteklerini dinleyen Çalış, ramazan ayı boyunca öğrencilere ücretsiz iftar verilmesine katkı sunan hayırseverlere teşekkür etti.