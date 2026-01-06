Erzin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Hatay'ın Erzin ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada Sentetik Kannabinoid ve metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi, Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Erzin'de durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3.3 gram Sentetik Kannabinoid, 11.8 gram metamfetamin ile 1 adet payp ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen araç sürücüsü D.Ç. adlı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
