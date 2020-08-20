Erzincan Belediye Başkanı Aksun: "Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın... - Son Dakika

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Aksun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İslam dininde en kıymetli 4 aydan birisi olan ve hicri takvimin ilk ayı Muharrem ayını karşıladık. Muharrem ayı bünyesinde birçok önemli olayları barındırmaktadır. Muharrem ayı hicri yılbaşımızdır, Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği, Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuştuğu, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan, Hz. İbrahim'in Nemrut'un ateşinden, Hz. Musa ve İsrail oğullarının da Firavun'un zulmünden kurtulduğu günleri bünyesinde barındırmaktadır.

Muharrem Ayı; Paylaşmanın, şükretmenin, bereketin adı olan Aşure Günü'nün ilahi bereketi ve feyzinin yanı sıra, 'Zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluğun yanından ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır.

Bizlere düşen görev; bu müstesna günleri fırsat bilerek, geçmişte yaşanan ortak acılarımızın bugünün ayrışma noktaları olmasına fırsat vermeden, her zamankinden daha fazla sevgiyle birbirimize yaklaşarak, birliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya daha fazla ehemmiyet göstermektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kerbela şehitlerini rahmetle anarken, Muharrem Ayının; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum." - ERZİNCAN