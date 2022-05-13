Erzincan'da çapa makinesine kolunu kaptıran çiftçi ağır yaralandı - Son Dakika

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çapa makinesine kolunu kaptıran çiftçi ağır yaralandı.

Altınbaşak beldesinin Büyükkadağan Mahallesi'nde pancar tarlasını çapalayan çiftçi Muammer G. (62), temizlediği çapa makinesine kolunu kaptırdı.

Eli bileğinden kopan ve ağır yaralanan çiftçi, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftçinin burada yapılan müdahale sonrası ameliyata alındığı belirtildi.