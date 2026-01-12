Erzincan'da Esnaftan Fuar Tepkisi - Son Dakika
Erzincan'da Esnaftan Fuar Tepkisi

Erzincan\'da Esnaftan Fuar Tepkisi
12.01.2026 14:32
Esnaf Başkanı Limon, festival satışlarının yerel esnafa haksız rekabet yarattığını belirtti.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, kentte açılan fuar ve festival adı altındaki satışlara tepki gösterdi.

Birlik Başkanı Limon, yaptığı açıklamada, küçük esnaf ve sanatkarların kış şartlarında ağır ekonomik yükler altında ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, "2025 yılının kira zamları, vergi artışları, Bağ-Kur ve SSK primlerindeki fahiş yükselişleri sırtımızda taşırken, günlerce siftah yapamayan esnafımız bulunmaktadır. Bu ortamda AVM'lerde fuar veya festival adı altında il dışından gelen kişilerce perakende satış yapılması kabul edilemez," dedi.

Söz konusu etkinliklerin yerel esnafa karşı açık bir haksız rekabet oluşturduğunu ifade eden Limon, dışarıdan gelen satıcıların vergi, SGK ve kira yükümlülüğü olmadan satış yaptığını, imitasyon ve kaçak ürünlerle piyasayı bozduğunu, ayrıca yangın güvenliği ve ruhsat açısından risk oluşturduğunu savundu.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak taleplerini dile getiren Limon, fuar ve festival adı altındaki satışlara son verilmesini, ruhsat, vergi, SGK, yangın ve sağlık denetimlerinin acilen yapılmasını istedi. Yerel esnafı koruyacak yasal ve idari adımların atılmaması halinde kepenk kapatan esnaf sayısının artacağı uyarısında bulundu.

Yetkilileri göreve davet eden Limon, "Esnafımız burada doğuyor, büyüyor, istihdam sağlıyor ve vergisini ödüyor. Erzincan esnafının alın terinin ve geçim kapısının korunmasını istiyoruz," ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Festival, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincan'da Esnaftan Fuar Tepkisi

SON DAKİKA: Erzincan'da Esnaftan Fuar Tepkisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.