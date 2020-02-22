Erzincan'da hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Son Dakika

Erzincan'da hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi

15 dakika önce

Erzincan'da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 62 öğrenci için icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi.

Erzincan'da hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi, System.String[]

Erzincan'da hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan 62 öğrenci için icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi.


Erzincan Müftülüğü tarafından Terzibaba Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ın Allah'ın insanlara gönderdiği son mesaj olduğunu söyledi.


Kur'an'ın, insanlığın dünya ve ahiret saadetini elde etmesi için Hazreti Muhammed Mustafa ile gönderildiğini belirten Çetin, çocukların ezberledikleri kutsal kitabın ahlakıyla ahlaklanmaları temennisinde bulundu.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ve müezzinler tarafından da Kur'an okundu.

Daha sonra hafızlığını tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.

Programa Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, Reisul Kurra Vekili Mustafa Demirkan, din adamları ile vatandaşlar katıldı.

Emin Çetin, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu
Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım: Kendilerini şarkıcı zannediyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 18:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]