Erzincan'da Kar Yağışı Ulaşımı Zorluyor
08.01.2026 22:49
Erzincan'da yoğun kar yağışı, Sivas, Erzurum ve Gümüşhane karayollarında ulaşımı güçleştiriyor.

ERZİNCAN'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Sivas, Erzurum ve Gümüşhane karayollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Erzincan–Sivas kara yolu, 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan geçidinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ayrıca Erzincan–Gümüşhane kara yolu, 2 bin 120 rakımlı Ahmediye geçidinde ve Erzincan-Erzurum karayolunda ekipler küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 164'üncü Şube Şefliğine bağlı ekipler, geçitleri ulaşıma açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışırken, trafik ekipleri zincirsiz ve hazırlıksız araçların geçişine izin vermiyor.

Kaynak: DHA

