Erzincan'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
37 dakika önce
Erzincan'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erzincan
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Halitpaşa
Mahallesi'nde oturan Erhan Bayrak (49), kendisinin yanı sıra eşi Nuran (51) ile çocukları Meryem
(25) ve Mustafa Bayrak
'ın (19) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık görevlilerinden yardım istedi.
Eve gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan 4 kişilik aile, burada tedavi altına alındı.
Tedavisi hastanede devam eden aile fertlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Polislerce evde yapılan incelemede Bayrak ailesinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:06 Kaynak: AA
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