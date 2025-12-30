Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Erzincan kent merkezinde özellikle Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarını mesken edinen kargalar her gün saat 16.00 ile 20.00 arasında geliyor. Çıkardıkları gürültüyle çevreye rahatsızlık veren kuşlar, yoldan geçen vatandaşların üzerini de kirletiyor.

KARGA KOVALAMA TİMİ KURULDU

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçtiğimiz dönemlerde harekete geçerek "karga kovalama timi" kurdu. Ekipler akşam saatlerinde kargaların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maytap patlatarak kuşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak uygulanan yöntemlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORLAR

Vatandaşlar, akşam saatlerinde kargalar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını söylerken, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirtti ve yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, "2026 yılından beklentimiz Erzincan'daki karga sorununa kalıcı bir çözüm bulunması" şeklinde konuştu.