Yaşam

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

30.12.2025 16:49
Erzincan'da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce karga, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Erzincan kent merkezinde özellikle Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarını mesken edinen kargalar her gün saat 16.00 ile 20.00 arasında geliyor. Çıkardıkları gürültüyle çevreye rahatsızlık veren kuşlar, yoldan geçen vatandaşların üzerini de kirletiyor.

Erzincan'da kargalar sokakları sardı

KARGA KOVALAMA TİMİ KURULDU

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine geçtiğimiz dönemlerde harekete geçerek "karga kovalama timi" kurdu. Ekipler akşam saatlerinde kargaların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maytap patlatarak kuşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak uygulanan yöntemlere rağmen kalıcı bir çözüm sağlanamadı.

Erzincan'da kargalar sokakları sardı

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORLAR

Vatandaşlar, akşam saatlerinde kargalar nedeniyle yürümekte zorlandıklarını söylerken, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirtti ve yetkililerden çözüm beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, "2026 yılından beklentimiz Erzincan'daki karga sorununa kalıcı bir çözüm bulunması" şeklinde konuştu.

Erzincan'da kargalar sokakları sardı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • yol yolcu yol yolcu :
    ver dumanı konu kapansın 3 1 Yanıtla
  • Emekli Tahminci Emekli Tahminci:
    HAVALARIN ÇOK SOĞUYACAĞINI BİLDİRİR BU KUŞLARIN BİRLİKTE UÇMALARI 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
