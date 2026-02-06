Erzincan\'da on binlerce kişi \'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle\' yürüyüşünde tek yürek oldu

Erzincan'da düzenlenen 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' programında on binlerce öğrenci ve vatandaş, dört ayrı noktadan yürüyerek Dörtyol Meydanı'nda buluştu. Programda şehitler anıldı, İstiklal Marşı coşkuyla okundu.

Erzincan il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla kentin farklı noktalarından yürüyüşe katıldı. Program kapsamında Ordu, 13 Şubat, Fevzipaşa ve Halitpaşa Caddeleri üzerinden eş zamanlı olarak yürüyüşe geçen öğrenciler, Mehmetçikler ve vatandaşlar omuzlarında ay yıldızlı bayraklarla Erzincan'ın merkezi noktası olan Dörtyol Meydanı'nda buluştu. Şehrin dört bir yanından gelen katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dörtyol Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık saygı duruşunda bulunarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri, kahraman gazileri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla andı. Ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü ve meydanı dolduran binlerce kişi hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Programın devamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile binlerce öğrenci tarafından 'Bayrak' şiiri seslendirildi. Coşkulu anlara sahne olan etkinlik, milli birlik ve beraberlik vurgusuyla sona erdi. - ERZİNCAN