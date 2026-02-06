Erzincan'da on binlerce kişi 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' yürüyüşünde tek yürek oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzincan'da on binlerce kişi 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' yürüyüşünde tek yürek oldu

Erzincan\'da on binlerce kişi \'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle\' yürüyüşünde tek yürek oldu
06.02.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da düzenlenen 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' programında on binlerce öğrenci ve vatandaş, dört ayrı noktadan yürüyerek Dörtyol Meydanı'nda buluştu.

Erzincan'da düzenlenen 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' programında on binlerce öğrenci ve vatandaş, dört ayrı noktadan yürüyerek Dörtyol Meydanı'nda buluştu. Programda şehitler anıldı, İstiklal Marşı coşkuyla okundu.

Erzincan il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla kentin farklı noktalarından yürüyüşe katıldı. Program kapsamında Ordu, 13 Şubat, Fevzipaşa ve Halitpaşa Caddeleri üzerinden eş zamanlı olarak yürüyüşe geçen öğrenciler, Mehmetçikler ve vatandaşlar omuzlarında ay yıldızlı bayraklarla Erzincan'ın merkezi noktası olan Dörtyol Meydanı'nda buluştu. Şehrin dört bir yanından gelen katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dörtyol Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık saygı duruşunda bulunarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri, kahraman gazileri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla andı. Ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, il protokolü ve meydanı dolduran binlerce kişi hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Programın devamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile binlerce öğrenci tarafından 'Bayrak' şiiri seslendirildi. Coşkulu anlara sahne olan etkinlik, milli birlik ve beraberlik vurgusuyla sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da on binlerce kişi 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' yürüyüşünde tek yürek oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
Tüyler ürperten belgeler Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar Tüyler ürperten belgeler! Şeytanın adasında insan avına çıkmışlar
ABD’den Nike’a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası ABD'den Nike'a ırkçılık soruşturması: Beyaz çalışanlara ayrımcılık iddiası
Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi Bitcoin, 2021 zirvesinden bu yana tüm kazançlarını sildi
Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking’in ismi de çıktı Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!
Süper Lig’e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu Süper Lig'e çıkmaya hazırlanan takımdan çekildi, kulüp tepetaklak oldu

14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 15:24:57. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da on binlerce kişi 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' yürüyüşünde tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.