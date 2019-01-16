Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Otobüs Terminalinin Çatısı Uçtu

Erzincan'da Otobüs Terminalinin Çatısı Uçtu

1 saat önce

Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının büyük bölümü şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.

Erzincan'da Otobüs Terminalinin Çatısı Uçtu, System.String[]
Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının büyük bölümü şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.

Kent merkezindeki otobüs terminalinin çatısının büyük bölümünde şiddetli fırtına nedeniyle hasar meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, çatı parçaları yerinden sökülerek etrafa savruldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevredeki çatı parçalarını temizledikten sonra çatının diğer bölümünün de uçma ihtimaline karşı önlem aldı. Terminaldeki özel güvenlik personelleri de çevredeki araçları kaldırarak, bölgeye güvenlik şeridi çekti.

Otobüslerin terminale giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağlanıyor.

Terminaldeki esnaflardan Yücel Şanlı, olayın büyük bir gürültüyle gerçekleştiğini belirterek, "Önce deprem olduğunu sandık. Dışarı çıkıp baktığımızda çatının bir bölümünün kapının önüne düştüğünü gördük. O esnada Allah'tan kimse yoktu. Çok şükür yaralanan olmadı." diye konuştu.

Erzincan Valiliği de gün içinde yaptığı açıklamada, 75 ile 88 kilometre arasında değişen kuvvetli fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi muhtemel risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Erzincan, 3. Sayfa
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