Erzincan'da Roma dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da Roma dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da Roma dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi

6 saat önce

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Roma dönemine ait 17 adet tarihi sikke ele geçirildi.

Erzincan'da Roma dönemine ait tarihi sikke ele geçirildi, System.String[]

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Roma dönemine ait 17 adet tarihi sikke ele geçirildi.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan genelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 17 adet tarihi sikke ele geçirdi.


Konuyla ilgili M.Y ve H.B isimli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - ERZİNCAN

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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