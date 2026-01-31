Erzincan'da Sobada Patates Keyfi - Son Dakika
Erzincan'da Sobada Patates Keyfi

Erzincan\'da Sobada Patates Keyfi
31.01.2026 08:30
Erzincan'da çay ocaklarında sobada pişen kaşarlı patates, kışın vazgeçilmez lezzetlerinden.

Teknolojinin gelişmesiyle soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Erzincan'da, çay ocaklarına kurulan kuzineli sobalarda pişirilen kaşarlı patates soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Erzincan'da bazı ev ve iş yerlerinde kullanılan sobalar günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüleri de canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "sobada patates" keyfi Erzincan'da çay ocaklarında yaşatılıyor.

Erzincan'da eskiden oldukça yaygın olarak kullanılan soba, bugün yerini doğalgaza ve çeşitli ısınma araçlarına bıraktı. Ancak bazı ev ve iş yerlerinde kullanılan sobalar ısınma aracı olmasının yanı sıra günümüzde birçok kişinin hasret kaldığı görüntüleri de canlı tutmaya devam ediyor. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan "sobada patates" keyfi Erzincan'da çay ocaklarında yaşatılıyor ve sohbetlerin de tadı-tuzu olmaya devam ediyor. Şehirde yaşayanlar eski bir mutfak kültürü olan "sobada patates"in tadını çıkarıyor.

Erzincan'da kışın en çok tüketilen besinlerden patates, soğuk gecelerde yakılan sobaların fırınında pişirilerek eşsiz bir lezzete dönüşüyor. Erzincan, kış aylarında patatesin en çok tüketildiği şehirlerden biri oluyor. Erzincan'da çay ocaklarında bir araya gelen vatandaşlar, besin değeri yüksek ve kış şartlarına dayanıklı olması nedeniyle patatesten vazgeçemiyor. Uzun kış gecelerinde vatandaşlar bir araya gelip, sobada pişen patatesi yiyerek sıcak sohbet ediyor. Önce patatesleri yıkayan vatandaşlar daha sonra dilimleyip tuzlayarak üzerine özel karışım baharatlar serpip meşe odunuyla ısınan sobanın fırınına atarak pişiriyor. Pişen patates fırından çıkarılıp üzerine kaşar peyniri dizilerek tekrar soba fırınına veriliyor. Üzerinde eriyen kaşar peyniri ile sobadan çıkarılan patates eşsiz bir lezzete dönüşüyor. Pişen patatesleri kimi kabuğunu soyup, kimi ise kabuklarına dahi dokunmadan üzerine biraz da tuz veya ketçap ilave ederek afiyetle yiyor.

Yıllardır kış mevsiminde sobada patates pişiren Alparslan Kızgın patates keyfinin Erzincan'da bir gelenek haline geldiğini söyledi. Kışın arkadaşlarıyla birlikte sıcak bir ortamda sobada patates yemenin bir alışkanlığa dönüştüğünü söyleyen vatandaşlar ise artık eskisi gibi soba bulunmayan evlerinde hasret kaldıkları sobada patates keyfini çay ocaklarında devam ettirebilmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Erzincan, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan'da Sobada Patates Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Erzincan'da Sobada Patates Keyfi
