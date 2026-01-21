Erzincan'da Takdir Belgesi ile Pasta Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Erzincan'da Takdir Belgesi ile Pasta Kampanyası

21.01.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medyadan başlatılan kampanya, 600 çocuğa pasta ikram etti. Amaç, çocukları sevindirmekti.

Erzincan'da sosyal medyadan bir öğrencinin ricası üzerine 3 kuşaktır fırın işletmeciliği yapan esnaf, başarılı öğrenciler için "Takdir belgeni getir, pastanı götür" kampanyası gerçekleştirdi.

Kentte 70 yıldır fırın işletmeciliği yapan İsmail Yarar, sosyal medyadan kendilerine ulaşan bir çocuğun ricası üzerine başlattığı kampanya ilgi gördü.

Taktir belgesi alan öğrencilere pasta ikram edilmesi amacıyla başlatılan kampanya, hayırseverlerin desteğiyle büyüyerek yaklaşık 600 çocuğa ulaştı. Kısa sürede tamamlanması planlanan kampanya, artan destekle yarıyıl tatilinin başlamasından itibaren beş gün sürdü.

İşletmeci İsmail Yarar, 3 kuşaktır fırın işletmeciliği yaptıklarını, kampanyaya planladıklarından fazla ilginin olduğunu söyledi.

"Takdir getiren 10 kişiye pasta ikram edelim." diyerek kampanyayı başlattıklarını anlatan Yarar, "Kampanya bambaşka bir hal aldı. İlk etapta 10 pasta verdik sonra 50'ye çıkardık takdir belgesini alan ve duyan geldi. Sonra kampanyayı duyan iş insanları ve şehirdeki yardımseverler kampanyaya destek oldu. Şu anda 500- 600 civarında bir pastaya ulaştı. 500-600 çocuk pasta yedi. Kampanya yaklaşık beş gündür devam diyor. Bugün son günü olur." dedi.

"Amacımız çocukların yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturmaktı"

Kapmanyanın 5 gün sürdüğünü anlatan Yarar, "Amacımız çocukların yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturmaktı. Onların anılarında güzel bir yere tekabül edilmekti. Küçük bir kampanya olarak başlattık ama Erzincan'da ki yardımseverlerin desteğiyle çok güzel bir yere gitti." diye konuştu.

Takdir belgesiyle pasta almaya gelen 11 yaşındaki Elif Beyza Genç ise "Bu dönem takdir belgesi aldım. Sosyal medyada da bu kampanyayı görünce karnemi alıp buraya geldim. Teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Velilerden Tahir Genç de "Çocukları okumaya heveslendirdikleri için esnaf arkadaşlara teşekkür ederiz. Birçok esnafın da bu şekilde çocuklar için kampanyalar düzenlemesini temenni ederiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Erzincan, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzincan'da Takdir Belgesi ile Pasta Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:22:50. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Takdir Belgesi ile Pasta Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.