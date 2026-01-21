Erzincan'da Takdir Belgesi ile Pasta Kampanyası

Erzincan'da sosyal medyadan bir öğrencinin ricası üzerine 3 kuşaktır fırın işletmeciliği yapan esnaf, başarılı öğrenciler için "Takdir belgeni getir, pastanı götür" kampanyası gerçekleştirdi.

Kentte 70 yıldır fırın işletmeciliği yapan İsmail Yarar, sosyal medyadan kendilerine ulaşan bir çocuğun ricası üzerine başlattığı kampanya ilgi gördü.

Taktir belgesi alan öğrencilere pasta ikram edilmesi amacıyla başlatılan kampanya, hayırseverlerin desteğiyle büyüyerek yaklaşık 600 çocuğa ulaştı. Kısa sürede tamamlanması planlanan kampanya, artan destekle yarıyıl tatilinin başlamasından itibaren beş gün sürdü.

İşletmeci İsmail Yarar, 3 kuşaktır fırın işletmeciliği yaptıklarını, kampanyaya planladıklarından fazla ilginin olduğunu söyledi.

"Takdir getiren 10 kişiye pasta ikram edelim." diyerek kampanyayı başlattıklarını anlatan Yarar, "Kampanya bambaşka bir hal aldı. İlk etapta 10 pasta verdik sonra 50'ye çıkardık takdir belgesini alan ve duyan geldi. Sonra kampanyayı duyan iş insanları ve şehirdeki yardımseverler kampanyaya destek oldu. Şu anda 500- 600 civarında bir pastaya ulaştı. 500-600 çocuk pasta yedi. Kampanya yaklaşık beş gündür devam diyor. Bugün son günü olur." dedi.

"Amacımız çocukların yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturmaktı"

Kapmanyanın 5 gün sürdüğünü anlatan Yarar, "Amacımız çocukların yüzünde tatlı bir tebessüm oluşturmaktı. Onların anılarında güzel bir yere tekabül edilmekti. Küçük bir kampanya olarak başlattık ama Erzincan'da ki yardımseverlerin desteğiyle çok güzel bir yere gitti." diye konuştu.

Takdir belgesiyle pasta almaya gelen 11 yaşındaki Elif Beyza Genç ise "Bu dönem takdir belgesi aldım. Sosyal medyada da bu kampanyayı görünce karnemi alıp buraya geldim. Teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Velilerden Tahir Genç de "Çocukları okumaya heveslendirdikleri için esnaf arkadaşlara teşekkür ederiz. Birçok esnafın da bu şekilde çocuklar için kampanyalar düzenlemesini temenni ederiz." şeklinde konuştu.