Erzincan'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alan kişi yaralandı - Son Dakika

Erzincan'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alarak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Yanlızbağ beldesinde yaşayan Hasan M'nin (65), evde temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı.
Silah sesi üzerine eve giren ve Hasan M'nin yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Hasan M., Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesi bulunan Hasan M'nin, temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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