Erzincan\'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 83 Bin 609

Erzincan'da Aralık itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 83 bin 609 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye'de 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan ve trafikten kaydı silinen motorlu kara taşıtları, Aralık 2025

Aralık ayında 248 bin 205 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %59,3'ünü otomobil, %23,6'sını motosiklet, %12,9'unu kamyonet, %1,9'unu traktör, %1,2'sini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %35,5 arttı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde %53,3, kamyonette %37,5, traktörde %26,8, minibüste %19,2, özel amaçlı taşıtta %10,3, motosiklette %6,8, otobüste %3,3 ve kamyonda %2,9 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,9 arttı

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %84,1, kamyonette %49,6, otomobilde %35,3 artarken motosiklette %38,1, traktörde %33,2, minibüste %29,0, kamyonda %26,0 ve otobüste %2,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 33 milyon 612 bin 650 oldu

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,2'sini motosiklet, %14,6'sını kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 1 milyon 158 bin 490 adet taşıtın devri yapıldı

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,9'unu otomobil, %15,2'sini kamyonet, %7,7'sini motosiklet, %3,7'sini traktör, %2,1'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 147 bin 173 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %46,4'ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin %46,4'ü benzinli, %27,3'ü hibrit, %16,7'si elektrikli, %8,5'i dizel ve %1,1'i LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 adet otomobilin ise %32,6'sı dizel, %30,9'u benzinli, %30,1'i LPG'li, %4,0'ı hibrit ve %2,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin payı ise %0,2'dir.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı, Aralık 2025

Ocak-Aralık döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin %29,9'u 1300 ve altı, %23,2'si 1401-1500, %11,0'ı 1501-1600, %10,7'si 1301-1400, %7,9'u 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 454 bin 923'ü gri renklidir

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin %40,6'sı gri, %24,7'si beyaz, %13,2'si siyah, %11,5'i mavi, %4,6'sı yeşil, %3,5'i kırmızı, %0,7'si kahverengi, %0,5'i sarı, %0,4'ü turuncu ve %0,2'si diğer renklidir.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,2 olarak hesaplandı

Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 33 milyon 612 bin 650 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,2 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, minibüslerde 16,2, otobüslerde 16,5, kamyonetlerde 14,2, kamyonlarda 18,4, motosikletlerde 9,9, özel amaçlı taşıtlarda 15,7 ve traktörlerde 24,9'dur.

Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 11,8 olarak hesaplandı

Türkiye'de 2025 yılında devri yapılan 11 milyon 213 bin 405 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 11,8 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 12,7, minibüslerin 11,9, otobüslerin 11,3, kamyonetlerin 11,3, kamyonların 14,1, motosikletlerin 4,0, özel amaçlı taşıtların 16,0 ve traktörlerin 19,2'dir. - ERZİNCAN