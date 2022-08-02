Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

02.08.2022 12:08
Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 23 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Erzincan polisinin 15 günlük çalışması sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 23 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 23 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Temmuz ayının ikinci yarısı gerçekleştirilen denetimlerde;

3 kişiye 6284 sayılı kanuna muhalefetten, 1 kişiye kamu malına zarar vermekten, 1 kişiye suç eşyası satın alınması ve kabul edilmesinden, 2 kişiye bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlıktan, 2 kişiye trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan, 1 kişiye askeri ceza kanununa muhalefetten, 1 kişiye basit yaralamadan, 1 kişiye taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmaktan, 1 kişiye silahla tehditten, 1 kişiye kasten yaralamadan, 1 kişiye herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlıktan, 1 kişiye 5490 sayılı kanuna muhalefetten, 1 kişiye bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması dolayısıyla dolandırıcılık yapmaktan, 1 kişiye kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık yapmaktan, 1 kişiye göçmen kaçakçılığı yapmasından, kişiye uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmaktan ve 3 kişiye de uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasından dolayı olmak üzere toplamda 23 şüphelinin/sanığın farklı suçlardan aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 23 kişi yakalandı - Son Dakika
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