Son Dakika Haberleri: Erzurum-Ağrı Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Erzurum-Ağrı Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

18 dakika önce

Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Erzurum-Ağrı Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı, System.String[]
Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Trafik ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi dolayısıyla Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ile Erzurum'un Horasan ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Eleşkirt ve Horasan ilçe çıkışında her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası Dolar Düşüşe Geçti Son Dakika! Merkez Bankası Piyasaları Yakından İlgilendiren Faiz Kararını Açıkladı

Aybüke Öğretmenin Şehit Edilmesiyle İlgili 5 Sanığa 18'er Yıl Hapis Cezası Verildi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Sorumluluktan Kaçmayacağımı Genel Başkan'a İlettim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:21:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum-Ağrı Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]