Erzurum-Ağrı Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapatıldı

Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Erzurum-Ağrı arasındaki ulaşımı sağlayan karayolu, olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Trafik ekipleri, kar yağışı ve yoğun tipi dolayısıyla Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi ile Erzurum'un Horasan ilçesi arasındaki yolu trafiğe kapattı. Eleşkirt ve Horasan ilçe çıkışında her iki yöne de araçların geçişine izin verilmiyor. - ERZURUM

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