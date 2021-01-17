Erzurum, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Belediye ve kara yolları ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Ağrı

Beyaza bürünen Ağrı'da etkili olan kar yağışı, kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kars

Kars'ta da aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

Kentte iki gündür devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar, etkisini artırdı, ağaçlar, bitkiler, araçlar karla kaplandı.

İnönü Mahallesi'nde kar yağışına sevinen çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinin önünde kızakla kaydı, kar topu oynadı.