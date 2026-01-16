Erzurum'da 1001 Hatim Duası - Son Dakika
16.01.2026 14:23
Erzurum'da 500 yıldır süren 1001 Hatim geleneğinin duası Ulu Cami'de yapıldı, 89.665 hatim okundu.

Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim"in duası yapıldı.

Kentin afet ve beladan korunması için 16'ncı yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı gelenek, asırlardır Erzurum'da büyük bir coşkuyla yaşatılıyor.

Halkın sabah namazından önce camilerde bir araya gelerek başladığı ve gün içinde devam ettirdiği Kur'an-ı Kerim okuma geleneği, vatandaşların ev ve iş yerlerinde de katkı sunmasıyla yaklaşık bir ay sürdü.

Erzurum'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir tarafından ve yurt dışından çok sayıda katılımcının hatimlerle destek verdiği geleneğin son duası için cuma namazı öncesi tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi.

Hafızlardan oluşan koro ilahi söyledi, Kur'an-ı Kerim okudu. Programda vatandaşlara Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, 19 Aralık'ta başlayan ve bugüne kadar okunan hatimlerin duasını yaptı.

"89 bin 665 hatim okundu"

Müftü Çapçı, "Bir ay boyunca camilerimizde, evlerimizde, ülkemizin çeşitli bölgelerinde hatta yurt dışından bile okunan hatimler bize geldi. Maşallah geçen seneye bakıldığı zaman fersah fersah daha da aşkla ve coşkuyla okunan hatimlerin sayısı 89 bin 665'tir. Allah kabul eylesin inşallah." dedi.

Cuma namazının kılınmasıyla tamamlanan programın sonunda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Erzurum, Kültür, Baba, Cami, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

