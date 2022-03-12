Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

12.03.2022 14:46

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ERZURUM - Erzurum'un Çat ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.39'da Çat ilçe merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem il merkezinde de hissedildi.

Depremin ardından bazı vatandaşlar sokağa çıkarken, Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi, Çat ilçesinde herhangi bir hasar olup olmadığı konusunda araştırmalarını sürdürüyor.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, depremin ardından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de sosyal medyadan, "Merkez üssü Çat ilçemiz olan ve şehir merkezimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diliyorum. Rabbim, bizleri her türlü afetten korusun. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 444 16 25 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz" notunu paylaştı.

Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Erzurum, Deprem, Çat, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erzurum'da 3.9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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