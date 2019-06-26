Son Dakika Haberleri: Erzurum'da 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi
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Erzurum'da 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi

1 saat önce

ERZURUM'da durdurulan otobüsteki yolcunun el çantasında, Bizans dönemine ait 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi.

Erzurum'da 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi, System.String[]
ERZURUM'da durdurulan otobüsteki yolcunun el çantasında, Bizans dönemine ait 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan yola çıkan yolcu otobüsünü Erzurum'un Köprüköy ilçesinde durdurdu. Yapılan denetimlerde yolculardan birinin el çantası içerisinde gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 santim çapında, üzerlerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan toplam 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi. Altın sikkeler Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilerek muhafaza altına alındı. Altın sikkeleri Bursa'ya satmak için götüreceği tespit edilen şüpheli yolcu gözaltına alındı.


- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:44 Kaynak: DHA
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