7. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali başladı - Son Dakika

Erzurum'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali, dağcıların donmuş şelaleye tırmanışıyla başladı.

Uzundere ve Tortum ilçelerindeki buz tutan şelalelerde, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinin destekleriyle düzenlenen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Fransa, İtalya, Ukrayna, Romanya ve İtalya'dan 33 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde soğuğa karşı dayanıklı kıyafetler giyen dağcılar, ip ve çeşitli aparatlar yardımıyla Tortum ilçesinde buz tutan bir şelaleye tırmandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle önceki yıllara göre daha az sporcunun katıldığı ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek tek tek tırmanış yapılan etkinlikte, sporcuların buz tırmanışı renkli görüntüler oluşturdu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali bu yıl önceki senelere göre Kovid-19 önlemleri çerçevesinde yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin ilk etabının Erzurum'da buz tırmanışı, ikinci etabının ise İzmir'de kaya tırmanışı olarak devam edeceğini belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Şu an gördüğümüz güzergah Serafin Şelalesi olarak adlandırılıyor. Yine dağcıların rahmetli İbrahim Erkal adına tırmanış yaptıkları başka bir güzergah var. 3 tane farklı güzergah ve rota var. Burada dünya çapında kaya tırmanışı ve buz tırmanışında bilinen meşhur sporcularımız var, onlarla beraberiz. Amacımız hem böyle ekstrem sporları hem doğayı hem de Erzurum'u ve İzmir'i tanıtmak. İnsanları bu doğanın bir parçası olarak ilimize davet etmek istiyoruz. Rahmetli Emrah Özbay kardeşimiz Dokuz Eylül Üniversitesinin öğrencisiydi. Bu organizasyonu, hayatını kaybeden bu kardeşimizin anısına da yapıyoruz."

Memiş, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan sporculara teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da festivalde dünyaca ünlü birçok sporcunun yer aldığını kaydetti.

Hayatını kaydeden Emrah Özbay'ı rahmetle yad ettiklerini aktaran Hotar, etkinliğin bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

Festivalin Erzurum ayağı, 31 Ocak'a kadar devam edecek.