Erzurum'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı, kaçan boğalar yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı, kaçan boğalar yakalandı

ERZURUM'da, bayramın ilk gününde yaralanan acemi kasaplar, hastaneleri doldururken kaçan kurbanlıklar ise ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek, yakalandı.

Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin ve özel şirketlerin birçok noktaya kurduğu kesimhanelere vatandaşlar bu yıl pandemi nedeniyle yoğun ilgi gösterdi. Bazıları ise yasaklara rağmen kurbanlıklarını evinin bahçesinde ya da arazilerde sosyal mesafe kuralına uymadan kesti. Kurban kesimi sırasında birçok kişi, kesici aletlerle ya da hayvanların darbeleriyle yaralandı. Acemi kasaplara hastanenin acil servislerinde müdahale edildi.

Kasap ya da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ise uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Sahiplerini peşlerinden koşturan kurbanlıklar, Büyükşehir Belediyesi'nin Kurban Timi'nde görevli ekipler tarafından uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Merkez Yakutiye ilçesinde bayramdan bir gün önce ellerinden kaçırdıkları kurbanı bayramın birinci günü merkeze bağlı Şehitler köyünde bulan Fuat Menteşe, Kurbanı arefe günü elemizden kaçırdık. Saatlerce peşinde koştuk ancak yakalayamadık. Askeri alana girdi. Uzun bir süre sonru izin alıp içeri girdik ama kurbanlık oradanda kaçtı. Karanlık çökünce de kaybettik. Çevre köyleri gezip özellikle çobanlara hayvanın fotoğrafını gösterip, telefonlarımızı bıraktık. Sabah saatlerinde Erzurum'a 15 kilometre uzaktaki Şehitler köyünün çobanı aradı ve bizim kurbanlığın köyün sürüsüne karıştığını söyledi. Hemen buraya geldik. Belediyenin kurban timi uyuşturucu iğne ile hayvanı sakinleştirdi. Kurbanlık bize unutulmaz bir bayram yaşattı dedi.