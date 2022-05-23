Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Erzurum'un Oltu ilçesinde aniden bastıran dolu, vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde aniden bastıran ve kısa süre etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Dolu yüzünden cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da binaların saçaklarının altına girerek doludan korunmaya çalıştı.