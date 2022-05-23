Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

23.05.2022 15:02
Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Erzurum'un Oltu ilçesinde aniden bastıran dolu, vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde aniden bastıran dolu, vatandaşlar ile sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde aniden bastıran ve kısa süre etkili olan şiddetli dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Dolu yüzünden cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da binaların saçaklarının altına girerek doludan korunmaya çalıştı.

Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı
YORUMLAR
500
Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor Oltu'da doğal laleler Sitare dağını süslüyor Pasinler'de 75 ton patates tohumu dağıtıldı Pasinler'de 75 ton patates tohumu dağıtıldı
Kaynak: AA

Hisarcık, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Cannes Film Festivali sahnesinden Gezi tutuklusu, sinemacı Çiğdem Mater'e destek: Aklımız ve kalbimiz onunla!
15:09 Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis
15:03 Üç Kuruş dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Efe ailesini korumak için nasıl bir tehlikeye girecek?
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:43 Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacak? Ender ve Yıldız yeniden birlikte mi hareket edecek?
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elde eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:26:36. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement