Erzurum'da Biatlon Yarışması Başladı

Türkiye Kayak Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2025-2026 Berkin Usta Sezonu Biatlon 1. Etap Yarışması, Erzurum'da başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Kandilli Biatlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'nde 13 Şubat'a kadar sürecek organizasyona farklı yaş kategorilerinde 96 sporcu katıldı.

Organizasyonda ilk gün Oğuzhan Ayyıldız (büyük erkekler), Büşra Koç (büyük kadınlar), Mehmet Sefa Ertaş (genç erkekler), Rabia Neval Tekin (genç kadınlar), Efe Kesici (yıldız erkekler) ve Ecrin Şirin Canan (yıldız kadınlar), kategorilerinde birincilik elde etti.