Erzurum'da Buz Sarkıtları Tehdit Ediyor

ERZURUM'da yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle çatılarda boyları 2 metreye ulaşan buz sarkıtları oluştu. Öğretmenevinin çatısındaki buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırıldı.

Kar yağışının etkisini kaybettiği Erzurum'da 2 günden beri soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derecelere kadar düştüğü kentte, çatılarda dev buz sarkıtları oluştu. Yakutiye ilçesindeki öğretmenevinin çatısında oluşan buz sarkıtlarının insan hayatını tehdit eder boyutlara ulaşması sebebiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, harekete geçti. İtfaiye görevlisi vincin sepetiyle çatıya ulaşarak dev buz sarkıtlarını kazmayla kırdı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi, buz sarkıtları ve çatılarda biriken karın temizliğinin bina yöneticilerinin sorumluluğunda olduğunu açıkladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "İlgili mevzuat kapsamında; bina, site ve iş yerlerinin çatılarında oluşan buz sarkıtları ile çatı kar yükünün temizlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin; site yöneticileri, bina malikleri, iş yeri yetkilileri ve kurum idarecilerince alınması gerekmektedir. Olası risklerin ve mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur" denildi.