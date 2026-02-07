Erzurum'da Camiler Ramazan İçin Temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum'da Camiler Ramazan İçin Temizleniyor

07.02.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yakutiye'de 185 cami, ramazan öncesi detaylı temizlik çalışmaları ile hazır hale getirildi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki camiler, ramazan ayına özel hazırlanıp titizlikle temizleniyor.

Yakutiye Belediyesince, ilçedeki kırsallar dahil 44 mahalledeki 185 camide ramazan ayı öncesi temizlik çalışması yürütülüyor.

Yaklaşık 40 gündür sürdürülen çalışmalarda camilerin halıları yıkanıp kurutuluyor ve dezenfekte edilip tozları alınıyor.

Temizlik çalışmasının ardından kapalı tutulan camiler, 24 saat bekletilmesinin ardından tekrar ibadete açılıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AA muhabirine, mescit, taziye evleri ve Kur'an kurslarının da temizlendiğini söyledi.

Yaklaşık 60 bin metrekare alanın temizlendiğini belirten Uçar, "İlçemizde her yıl, camilerimizi vatandaşlarımızın ramazanda daha temiz ve güzel ortamlarda ibadet etmesi için dezenfekte edip temizliyoruz." dedi.

"İbadethanelerimizin her daim temiz olmasını önemsiyoruz"

Uçar, 15 kişilik ekiple çalışmanın yürütüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlçemizde 40'ı kırsalda 185 cami var, bu camilerimizin bu sene de ramazan öncesinde tüm temizlik işleri yapıldı, hazır hale geldi. İbadethanelerimizin her daim temiz olmasını önemsiyoruz, ara temizliklerimizi de mutlaka yapıyoruz ama ramazan öncesi yaptığımız temizlik daha detaylı oluyor. Yaklaşık 40 gündür çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, 185 cami olunca anca yapılıyor. Ramazanın ilk günü hepsinin hazır olması lazım."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Camiler Ramazan İçin Temizleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu

11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
09:44
CHP’den AK Parti’ye bir transfer daha
CHP'den AK Parti'ye bir transfer daha
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:23:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Erzurum'da Camiler Ramazan İçin Temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.