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Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi - Son Dakika

Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi

01.02.2022 16:46
Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin, 26 Ocak'ta Erzurum- Çat kara yolunda soğuktan titrerken buldukları köpek yavrularının tedavileri bitti.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor.

Merkezin sorumlusu veteriner hekim İdris Özmen, AA muhabirine, sıfırın altında 20 derece soğukta bulunarak barınağa getirilen hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Yavruların bakımlarının büyük bir titizlikle yapıldığını ifade eden Özmen şöyle konuştu:

"26 Ocak'ta gelen ihbarın üzerine ekiplerimiz ivedilikle ihbarın geldiği bölgeye gitti. Bölgeye gittiğimizde bulundukları yerde yatacakları bir toprak dahi yoktu. Kar üstünde kaderine terk edilmişlerdi. Hayvanları beslemek ve sıcak bir alana koyduk. Cerrahi ve dahili muayenelerini yaptık. Sorunlu olanları ayırdık ve onların bakımlarını tedavilerini tamamladık. Aralarından 4'ü sahiplendirildi. Sahiplenmek isteyen olursa prosedür şartları kapsamında sahiplendirmesini yapacağız."

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Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Köpek, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da donmak üzereyken bulunan 63 köpek yavrusunun durumu iyi - Son Dakika
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