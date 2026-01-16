Erzurum\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 48 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü-Önleyici Ekipler Amirliği ile ortak yapılan çalışmalarda şüpheli A.A. ve A.B.M'nin göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi. Tespit edilen metruk bir yapıya düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan organizatör A.A. ve A.B.M. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Başka bir adreste yapılan operasyonda da 41 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan organizatörler S.G. ve N.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının takibine ve men edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - ERZURUM