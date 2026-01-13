Erzurum'da Eğitime Kar Engeli

Erzurum'un bazı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde aralıklarla başlayıp akşam etkisini artıran kar yağışı bazı ilçelerde de etkisini gösterdi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olmasının beklendiği Horasan, Köprüköy, Hınıs ve Çat ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.