Erzurum'da geçen ay kaçakçılık ve sahtecilik gibi suçlara karışan 48 kişi yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da geçen ay Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) yanı sıra kaçakçılık ve sahtecilik gibi olaylara yönelik operasyonda yakalanan 48 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kasım ayında 5607 sayılı "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet", 5809 sayılı "Elektronik Haberleşme Kanunu'na muhalefet", "kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapma satma", "parada sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", 6136 sayılı "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçları ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenledi.

Bu olaylara ilişkin 36 olay aydınlatan ekipleri, operasyonlarda 48 kişiyi yakaladı. 2'si tutuklanan bu kişilerden 2 bin 827 kaçak sigara, 619 bin 600 içi boş makaron, 2 bin 520 içi dolu makaron, 107 kaçak/kopyalanmış cep telefonu, 3 telefon kopyalama cihazı, 44 cinsel içerikli ürün, 196 tıbbi ilaç, 130 parfüm, 53 kutu kan sulandırıcı ilaç, 2 sahte 100 Türk lirası, reçete, kanser ilacı, tabanca ve 97 fişek ele geçirildi.

Kentte benzer suçların önlenmesine yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.