Erzurum\'da Huzur İçin Şok Uygulamalar

Erzurum Emniyeti'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında şok uygulamalar yaptı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'da denetimleri yerinde inceledi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, Erzurum'un huzur ve güvenliği için çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulanarak, "İl Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun, şehrimizin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiğimiz Şok Uygulamalara katılarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Denetimlerde İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız Erkan Kaçar ve Okan Tekin ile Birim Amirlerimiz de hazır bulundu" denildi. - ERZURUM