Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Kar ve Tipi Uyarısı

Erzurum'da Kar ve Tipi Uyarısı

45 dakika önce

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bugün gece yarısından itibaren Erzurum'da kar yağışı ve tipinin etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Erzurum'da Kar ve Tipi Uyarısı, System.String[]
Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bugün gece yarısından itibaren Erzurum'da kar yağışı ve tipinin etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Edinilen bilgiye göre, yapılan meteorolojik uyarıda bugün gece yarısından itibaren yarın akşam saat 18.00'e kadar Tekman, Karayazı. Hınıs, Karaçoban ve Çat ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı ve tipi beklendiği belirtilerek vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Kuvvetli kar yağışı ve tipi ile birlikte yağış sonrası buzlanma, don ve görüş mesafesinde azalma gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:23 Kaynak: İHA

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