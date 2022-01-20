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Kar yağışını fırsat bilen öğretmen, okula kayak yaparak gitti - Son Dakika

Kar yağışını fırsat bilen öğretmen, okula kayak yaparak gitti

20.01.2022 16:39

Erzurum'un Uzundere ilçesinde görev yapan öğretmen İbrahim Turan, ilçeye nadir yağan karı fırsat bilerek okula kayak yaparak gitti.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde görev yapan öğretmen İbrahim Turan, ilçeye nadir yağan karı fırsat bilerek okula kayak yaparak gitti.

Şelale İlkokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Turan, Karadeniz'e yakınlığı dolayısıyla ılıman iklime sahip ilçede kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

Evinde kayak takımlarını giyen Turan, karla kaplı asfaltta 4 kilometre kayak yaparak okula gitti.

Turan, gazetecilere, ilçede kar yağışının nadiren etkili olduğunu söyledi.

Kar yağdığında bunu öğrencileriyle eğlenceye dönüştürdüklerini ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Ben de bugün okuluma arabamla değil kayak takımımla geldim ve bu yağışı fırsata çevirdim. Bizim için çok eğlenceli bir gün oldu. Bir iki kurum ve evin önünden geçerken değişik bir şey gördükleri için meraklı bakışlar vardı. Özellikle çocuklardan ilk defa kayak takımı gören vardı. Buna da vesile olduğum için çok mutlu oldum. İlgi odağı olmak, orada görülmek, burada ilki yapmak güzeldi. Palandöken'de herkes kayar ama burada ilk kayak yapan olmak beni mutlu etti."

Kar yağışını fırsat bilen öğretmen, okula kayak yaparak gitti
Kar yağışını fırsat bilen öğretmen, okula kayak yaparak gitti
Kar yağışını fırsat bilen öğretmen, okula kayak yaparak gitti

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İbrahim Turan, Uzundere, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar yağışını fırsat bilen öğretmen, okula kayak yaparak gitti - Son Dakika


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