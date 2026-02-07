Erzurum\'da Kaza: 4 Ölü

Erzurum'da, tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi araç, Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, sürücüsü belirlenemeyen Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile Nurtekin A, Erdem Ö. ve İbrahim Ö'nün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza yerine gelen İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, ekiplerden bilgi aldı.

Karaburun, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

Kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Karaburun, şunları kaydetti:

"Üzücü bir olay, aracın tırla çarpışması sonucu maalesef 4 vatandaşımızın hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İtfaiyemiz vatandaşlarımızı araçlarından çıkardı, biz de yol açma çalışmalarında bulunuyoruz. Tüm sürücülerimizin dikkatli seyretmelerini, hava ve yol koşullarına göre hız limitleri ile kurallara uymalarını hatırlatıyorum."