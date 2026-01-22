Erzurum'da Kış Mücadelesi: 800 Kişi 24/7 Görevde - Son Dakika
Erzurum'da Kış Mücadelesi: 800 Kişi 24/7 Görevde

22.01.2026 12:31
Erzurum'da karla mücadele ekipleri, 30 derece soğukta 24 saat çalışarak vatandaşları koruyor.

Kış mevsiminin en sert geçtiği kentlerden Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için sahada gece gündüz görev yapıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte görevli Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kar küreme, kar taşıma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde şantiye alanlarında hazırlıklarını yapan ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen iş makineleriyle sahaya çıkıyor. Soğuk hava nedeniyle zaman zaman donan iş makineleri ve yakıt sistemleri, ekiplerin ek çabasıyla yeniden çalışır hale getiriliyor.

Gün içinde toplanan yüzlerce kamyon kar şehir dışına taşınırken, buzlanmaya karşı tonlarca tuzlama çalışması gerçekleştiriliyor. Şantiye alanlarında kurulan telsiz sistemleriyle gelen ihbarlar anında değerlendirilerek ihtiyaç duyulan noktalara ekipler yönlendiriliyor.

Merkez ve kırsalda görev yapan ekipler, kış şartları sona erene kadar 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

800 personel 1531 yerleşim yerine hizmet götürüyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Atasever, AA muhabirine, ekiplerin kış boyunca hummalı bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Toplam 800 personelin olduğunu bildiren Atasever, şöyle konuştu:

"300 kamyon ve iş makinesiyle 6 bin 200 kilometre yol ağına hizmet etmekteyiz. Bunun 5 bin 800 kilometresi kırsal, 400 kilometresi merkez olmak üzere toplam 6 bin 200 kilometre alanda 1531 yerleşim yerine hizmet veriyoruz. Personelimiz merkezde 3, kırsalda ise 2 vardiya halinde çalışmaktadır. Vatandaşımızın mağdur olmaması, kardan etkilenmemesi için 3 vardiya halinde sıfırın altında 30 derecede görev yapılıyor. Burada personelimizin kışlık giyimlerinin hepsi hazırlanıyor. Günde bir saat ısınma ve yemek araları ile 9-10 saat kadar arazide vakit geçiriyorlar."

"Tabiri caizse karı havada yakalıyorlar"

Atasever, çalışmalarının titiz yürütüldüğünden bahsederek, "Tabiri caizse Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için karı havada yakalıyor." dedi.

Şantiye şefi Mustafa Taş da şantiye alanında 24 saat teyakkuzda olduklarını belirterek, "Sabah 7'de herkes zorlu şartlarda mazotlarını alıyor. Herkesin rutin bölgeleri var, o bölgeler verilir. Ekipler sahada tarama yapar. Tuzlama yapılması, kar alınması veya kar kürenmesi gerekiyorsa bildirim yaparlar. Kaldırımda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sahada çalışan ekiplere çay servisi yapıldığını söyleyen Taş, "Bazı zamanlarda iş makinelerine yakıt verdiğimiz mazot tabancası donuyor ve arkadaşlar hortumu ısıtıyor. Bazen araçlara aldığımız mazotlar yolda donabiliyor. Depoları ısıtarak tekrar çalışmalara devam ediyoruz. Bu işlemler çok zor ama biz alışkınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Güncel, Son Dakika

