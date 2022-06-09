Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi - Son Dakika
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Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

09.06.2022 11:39
Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

Oltu ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğüne bağlı kurslara katılan kadınlar, ürettikleri el emeği ürünlerden sergi açtı.

Oltu ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğüne bağlı kurslara katılan kadınlar, ürettikleri el emeği ürünlerden sergi açtı.

İlçedeki HEM'deki sergi salonunda gerçekleştirilen sergide, Oltu genelindeki kurslara katılan kadınların yıl boyunca kurslarda yaptıkları Oltu taşı ve doğal taştan yapılan takı ile hediyelik eşyanın yanı sıra kağıt rölyef, nakış, giyim ürünleri ve resimler sergilendi.

Beğeni toplayan sergiyi gezen kurum amirleri ve vatandaşlara çeşitli yiyecek ve içecekler ikram edildi.

Oltu HEM Müdürü Cemal Tanrıver, AA muhabirine, halk eğitim merkezlerinin biçki-nakış kursları ile anılan yerler olmaktan çıkıp artık Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'ne dönüştüğünü ifade etti.

Bu çalışmalarının yöre halkının istek ve ihtiyaçları, aile ve ülke ekonomisine sağlanacak katkı dikkate alınarak yapıldığını ifade eden Tanrıver, şunları kaydetti:

"Oltu HEM'in kapasite ve imkanları ölçüsünde 2021- 2022 öğretim yılında bizim koordinatörlüğümüzde Erzurum Büyük Şehir Belediyesi, ceza infaz kurumu, okul müdürlükleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Garnizon Komutanlığı, İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü işbirliğinde, 61 değişik alanda 146 kurs açtık. Bu kurslarda 3037 kişiye eğitim verdik. Ayrıca Açık Öğretim Lisesinden 700, Açık Öğretim Ortaokulundan 270 öğrencimize hizmet veriyoruz."

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin'in kendilerine çalışmalarında yardımcı olduğunu aktaran Tanrıver, kurslara emeği geçen kurumlar ile idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere de teşekkür etti.

Sergi, yarın akşam saatlerine kadar gezilebilecek.

Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi
Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi
Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

YORUMLAR
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Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı Tosya'da Halk Eğitim Merkezi sergisi açıldı Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi Köşk Aile Destek Merkezi'nde yıl sonu sergisi
Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Erzurum, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da kurslara katılan kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi - Son Dakika
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