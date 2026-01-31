Erzurum\'da Mezunlar Buluştu

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi, geleneksel 3. Pilav Günü etkinliğinde mezunlarını buluşturdu.

Okulun açılışının 10. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler, mevcut öğrenciler ve mezun öğrenciler bir araya gelerek hasret giderdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, okulun geçmişten bugüne elde ettiği akademik başarılar da vurgulandı. Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Osman Coşkun, 2020-2025 yılları arasında mezun olan öğrencilere hitap ederek, okulun akademik ve kültürel gelişimine katkı sağlayan tüm mezunlara teşekkür etti. Coşkun, Türkiye genelinde yapılan sınavlarda ilk 1000, ilk 2000 ve ilk 3000 derecelerine giren öğrencilere plaket takdim etti.

Program boyunca öğrenciler ve öğretmenler geçmiş yıllara dair anılarını paylaşırken, birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı. Geleneksel hale gelen Pilav Günü etkinliğinin, mezunlar arasındaki bağı güçlendirmesi açısından önemli olduğu ifade edildi. - ERZURUM