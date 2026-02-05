Erzurum'da Polis Ekipleri Soğukta Görevde - Son Dakika
Erzurum'da Polis Ekipleri Soğukta Görevde

Erzurum\'da Polis Ekipleri Soğukta Görevde
05.02.2026 17:33
Dondurucu soğuklarda Erzurum'da polis ekipleri can ve mal güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor.

Termometrelerin sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği Erzurum'da polis ekipleri, can ve mal güvenliği için çalışmalarını dondurucu soğuklara rağmen sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Büro Amirliği, Trafik Şubesi ve yunus ekipleri, şehir genelinde can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, belirledikleri güzergahlarda güvenlik tedbirlerini alıyor, oluşturdukları noktalarda da "huzur" ve "şok" uygulaması yapıyor.

"Can ve ciğerimiz polislerimiz sağ olsunlar"

Denetimlere katılan sürücülerden Yunus Emre Çelik, AA muhabirine, polislerin sürekli sahada olduğunu söyledi.

Çelik, polisleri sahada görünce kendini güvende hissettiğini belirterek, "Memleketimiz çok soğuk. Türkiye'nin yaşam şartları en zor yerlerden birisi, bu soğukta dışarıda çalışmak çok güç. Can ve ciğerimiz polislerimiz sağ olsunlar, bu soğukta dışarıda Erzurumluların güvenliğini sağlamak için canla başla çalışıyorlar." dedi.

Sürücülerden Tuğçe Bayoğlu da polislerin dondurucu soğuklarda bile gece-gündüz mesaide olduğunu ifade ederek, "Bu dondurucu soğukta polisler bizim için sahadalar, emniyetimizi sağlıyorlar." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da Polis Ekipleri Soğukta Görevde - Son Dakika

SON DAKİKA: Erzurum'da Polis Ekipleri Soğukta Görevde - Son Dakika
