Son Dakika Haberleri: Erzurum'da sağanak sele dönüştü
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Erzurum'da sağanak sele dönüştü

1 saat önce

Erzurum'un Horasan ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü.

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Erzurum'un Horasan ilçesinde doluyla karışık yağış sele dönüştü. Horasan merkez mahallelerinde yollardan taşan sel suları çok sayıda ev ve ahırlarda su baskınlarına, tarım arazilerinde ise maddi hasara neden oldu.

Sel felaketinde can kaybının olmaması sevindirirken ilçede cadde ve yollar da sular altında kaldı. Fatih Sultan Mehmet, Hasan Baba, Camii Kebir mahallelerinde ikamet eden ve evlerini su basan vatandaşlar maddi zararlarının büyük olduğunu, ayrıca eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek yetkililerden yardım istedi.

Ayrıca Horasan Belediyesine bağlı çok sayıda iş makinesi de vatandaşların sel sularından zarar görmemesi için uzun süre mesai yaptı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:37 Kaynak: İHA
Horasan, Erzurum, Güncel
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