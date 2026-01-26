Erzurum'da uygun fiyata alışveriş imkanı sunan "halk pazarı" sayısı artmaya devam ediyor - Son Dakika
Erzurum'da uygun fiyata alışveriş imkanı sunan "halk pazarı" sayısı artmaya devam ediyor

26.01.2026 20:22
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amacıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projelerinden "halk pazarı"nın 12. şubesi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde yürüttüğü projeyle yörede üretilen ürünler, market formatında açılan pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor.

Süpermarket, hipermarket formatında hizmet veren halk pazarlarıyla üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan halk pazarının 12'nci şubesi Aşkale ilçesinde açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe merkezindeki açılışta yaptığı konuşmada, Aşkale'de, halk pazarı projelerinin 12. şubesini açmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Erzurum merkezde başladıkları bu yolculuğu ilçelere taşıyarak büyüttüklerini ve hizmeti ayağa değil gönüllere götürdüklerini aktaran Sekmen, "Biz Erzurum'da belediyeciliği sadece yol, kaldırım, bina yapmak olarak görmedik. Bizim belediyecilik anlayışımızda insan, sosyal adalet ve kimseyi geride bırakmayan bir hizmet felsefesi vardır. İşte Halk Pazarı Projesi, bu anlayışın somutlaşmış, vücut bulmuş halidir." ifadelerini kullandı.

Sekmen, açılışı yapılan şubenin aslında güçlü bir iradenin ve kararlı bir duruşun ürünü olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Erzurum'un dört bir yanında yükselen yatırımlar, sosyal projeler, üretim hamleleri bunun en açık göstergesidir. Biz ilçelerimizi merkezin gölgesinde değil, merkezin ortağı olarak görüyoruz. Hizmeti merkezde yoğunlaştıran değil, ilçelere yayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün burada açılan Halk Pazarı sadece Aşkale'ye değil, çevre mahallelere, kırsala, üreticiye ve tüketiciye aynı anda dokunan bir merkez olacaktır. Burada satılan her ürün, denetimli olacak, kalitesiyle, fiyatıyla, erişilebilirliğiyle güven verecek. Vatandaşımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Bugün burada sadece bir pazarın kapılarını açmıyoruz. Bugün burada, emeğin alın teriyle buluştuğu, bereketin hanelere adaletle dağıldığı, üreticinin de tüketicinin de kazandığı bir anlayışın kapılarını aralıyoruz."

"Halk Pazarı modelini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz"

Sekmen, şehrin üretmeden büyüyemeyeceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu şehir toprağıyla, hayvanıyla, emeğiyle kalkınır. Halk Pazarı Projesi, aynı zamanda yerel üreticinin de önünü açan bir projedir. Yerelden alınan ürün, yerelde satılır, kazanç yine bu şehrin insanına döner. Bu projeleri hayata geçirirken arkamızda güçlü bir liderlik, sağlam bir irade vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin insanı merkeze alan belediyecilik vizyonu, bizlere yol haritası olmaya devam etmektedir. Biz milletimizden aldığımız yetkiyi, yine milletimiz için kullanıyoruz. Kaynağı doğru kullanıyor, israf etmiyor, her kuruşun hesabını veriyoruz. Çünkü bu şehir bize emanet. İnşallah Erzurum'un ihtiyaç duyulan her noktasında, vatandaşımızın talep ettiği her yerde Halk Pazarı modelini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz tabela değil, hizmettir."

Açılışa Kaymakam Emre Oğuztürk, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Aşkale Halk Pazarı'nın açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

