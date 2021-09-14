Erzurum'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi - Son Dakika

Erzurum'da yaban keçisi sürüsü görüntülendi

ERZURUM - Erzurum'da yaban keçilerinin zorlu yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde yaşayan doğa tutkunu ve fotoğrafçı Taner Sarı arazide yürüyüş yaptığı esnada sayıları 4'ü bulan yaban keçisi sürüsüne denk geldi. Doğa tutkunu Sarı, yaban keçilerinin zorlu dağ tırmanışını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde insanların tırmanmalarının imkansız olduğu dağlık arazide yaban keçilerinin tırmanışları nefes kesti.

O anları kaydeden fotoğrafçı Sarı, "İnsanların tırmanmasının zor olduğu yoldan ilerliyorlar. Yavru ise insanların göremeyeceği alanlarda saklanarak ilerliyor. Burayı kendilerine ev edinmişler. Çok güzel manzara" dedi.