Erzurum\'da Yangında İki Kişi Hayatını Kaybetti

18.01.2026 18:10
Yangında hayatını kaybeden Musa Coşkun ve Serhat Kısa, son yolculuklarına uğurlandı.

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde sanayi sitesindeki bir bir iş yerinde çıkan yangında yaşamını yitiren Musa Coşkun (54) ve Serhat Kısa (34) son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yakutiye Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Mobilya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın sardığı iş yerinde mahsur kalanlar için ekipler seferber oldu. Ekipler, ulaştıkları yaralıları tek tek çıkardı. Hastaneye kaldırılan 8 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ait araçlarla müdahale edilen yangın, söndürüldü.

Yangında hayatını kaybeden Musa Coşkun ile Serhat Kısa'nın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından teslim alındı. Musa Coşkun'un cenazesi Sanayi Siteler Camisi'ne getirildi. Cenazede yakınları, Coşkun'un tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve esnaf katıldı. İkindi namazı sonrası Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Coşkun, gözyaşlarıyla asri mezarlıkta toprağa verildi.

Serhat Kısa içinse Palandöken ilçesindeki Saime Hatun Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Kısa da aynı mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi Muzaffer Ç. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muzaffer Ç.'nin savcılık sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yanan iş yerinde enkaz kaldırma çalışması yaptı.

Kaynak: DHA

